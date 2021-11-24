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Дума разрешила гражданам сообщать об отмене электронной доверенности через спецреестр

Сведения об отмене такой доверенности предоставляются Федеральной нотариальной палатой круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который дает гражданам возможность размещать в реестре об отмене доверенностей сведения о прекращении действия электронной доверенности.

Согласно прежним нормам отмена доверенности, совершенной в форме электронного документа и не удостоверенной нотариально, на практике не происходила из-за юридических рисков. Как подчеркивали авторы законопроекта, действующее регулирование подталкивает граждан и юридических лиц нотариальной отмене доверенности даже в том случае, если она не удостоверена нотариально, что влечет дополнительные расходы.

Принятый закон дает гражданам возможность публикации сведений об отмене доверенности, совершенной в форме электронного документа, в советующем реестре. Сведения об отмене такой доверенности предоставляются Федеральной нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы через интернет.

Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными о такой отмене на следующий день после внесения этих сведений в реестр распоряжений об отмене доверенностей. В этом случае внесение сведений об отмене доверенности будет осуществляться удаленно в электронной форме.

Если же третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, то они считаются извещенными об отмене простой письменной доверенности на следующий день после внесения этих сведений в реестр или по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. Сейчас положение о реестре отсутствует.

Закон должен вступить в силу с 29 декабря 2021 года.

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