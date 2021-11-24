Исследование: Москва возглавила индекс управления коммуникациями в III квартале

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва, Республика Крым, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Нижегородская область возглавили индекс управления коммуникациями в регионах за III квартал текущего года, говорится в исследовании Московской школы управления (МШУ) "Сколково", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Высокое значение индекса указывает на проактивную работу региона с его информационной повесткой, включая деятельность по формированию позитивного образа, системное реагирование на негативные публикации в СМИ и оперативность публичных ответов на кризисные события", - отмечается в сообщении.

В частности, в Москве в III квартале чаще всего обсуждали заявления и решения мэра города Сергея Собянина. Он сообщал о росте экономики столицы, отменил обязательное ношение перчаток для жителей, а также внес в Мосгордуму поправки по усилению ответственности за нарушение тишины ночью. Кроме того, в Москве обсуждали начавшуюся ревакцинацию от коронавируса, и число москвичей, сделавших хотя бы первую прививку. Таковых на конец III квартала оказалось свыше 2,7 млн человек.

В Крыму наибольший резонанс вызвали арест трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе, а также добыча первой партии воды из источников под Азовским морем.

В Санкт-Петербурге больше всего огласки получили такие инфоповоды, как ужесточение требований по обязательной вакцинации в городе, увольнение двух вице-губернаторов Петербурга после критики главы ЦИК, а также резкое (почти в 25 раз по сравнению с планом) сокращение дефицита бюджета в 2021 году.

Также индекс оценивает способность региональной администрации формировать заметный объем информационных выходов по теме национальных проектов. Для каждого региона рассчитывается соотношение уникальных сообщений о работе по реализации национальных проектов к общему объему уникальных сообщений по региону. В III квартале наиболее активно строили свою новостную повестку вокруг этой темы Тамбовская область и Республика Адыгея - доля упоминаний нацпроектов в этих субъектах превысила 15% от общего объема новостей.

Востребованные темы коммуникаций

"В коммуникации с гражданами и центром остается востребованным понимание местной специфики. В III квартале такой запрос был сформирован темами развития местного туризма, как в Краснодарском крае, где одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало включение детских здравниц в нацпроект по туризму. В другом - инфраструктурное строительство. Например, в Московской области второй по популярности новостью стало открытие последнего участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, а в Крыму - первая добыча воды из источников под Азовским морем", - говорится в сообщении.

Согласно подсчетам индекса, в большинстве регионов России "фиксируется запрос жителей на коммуникацию в сфере безопасности и профилактики техногенных аварий", отмечается в документе. Например, в Нижегородской области самой популярной темой стал ввод режима чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Если же руководство региона игнорирует данный запрос и не участвует в ликвидации последствий аварии, это негативно отражается на его образе у жителей и центра.

Важным элементом успешной коммуникационной стратегии, по данным индекса, является вовлеченность главы региона в информационную повестку. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге в топе обсуждаемых тем оказались заявления и решения мэра Собянина и губернатора Александра Беглова. Большинство из них касались вакцинации и других антиковидных мер. "Главы регионов, которые прививались, показывая личный пример, и не меняли личную позицию по вакцинации, получили поддержку общественного мнения как на федеральном уровне, так и в регионе", - отмечается в сообщении МШУ "Сколково".

Метод расчета

Расчет индекса для каждого региона включает несколько этапов: выявление тем, повлиявших на имидж региона, содержательный анализ списка других тем и событий в федеральных СМИ, отбор наиболее освещаемых новостей и пересчет результатов в баллы. На основе расчетов определяется активность органов власти региона при реагировании на новостную повестку.

Полученные баллы в то же время не говорят о превосходстве одного региона над другим. Массив данных позволяет оценить работу каждого региона в рамках квартала с внутренней и внешней информационной повесткой.