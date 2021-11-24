Эксперт предложила включить в программы вузов курсы предотвращения насилия к пожилым

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Курсы по предотвращению насилия в отношении пожилых людей необходимо внедрять в образовательный процесс педагогических университетов. Такое мнение выразила председатель правления общественной организации "Тульская городская организация женщин" Тамара Стегний.

"Что мы предлагаем делать? <…> Внедрение курсов по предотвращению насилия в учебный процесс педагогических университетов. <…> Я считаю, это делать нужно", - сказала она в рамках круглого стола "Вопросы насилия и пренебрежительного отношения к пожилым людям. Взаимодействие НКО, государственных учреждений и органов власти в их решении" в Общественной палате РФ.

При этом Стегний отметила необходимость создания специальных курсов на эту тему и для школьников.

Кроме того, по ее мнению, нужно заниматься подготовкой социальных инструкторов для выявления и работы с людьми, столкнувшимися с насилием. "Проводить для них семинары, чтобы развивать людей, которые способны выходить и работать "в поле", - отметила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать в 2022 году во всех субъектах РФ системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Проект по введению СДУ реализуется с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты.