Комитет Думы по обороне концептуально поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне концептуально поддержал правительственный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах, следует из заключения комитета, опубликованного в думской базе данных в среду. Комитет выступает соисполнителем по документу.

"Комитет по обороне концепцию законопроекта поддерживает", - говорится в документе.

В целях обеспечения защиты информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, законопроектом предусмотрен отдельный порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц. Так, военнослужащие и приравненные к ним лица смогут предъявлять особый документ, подтверждающий их вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Такой документ, согласно инициативе, должно определить Минобороны или федеральный орган исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

В думском комитете высказали несколько замечаний к законопроекту. В частности, парламентарии указывают, что в законопроекте следует конкретизировать понятие "лица, приравненные к военнослужащим", поскольку не вполне понятно, какой законодательный акт должен служить основанием для отнесения лица к указанной категории". "Указанные замечания не носят, по нашему мнению, концептуального характера и могут быть устранены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению", - говорится в заключении.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.