В Гонконге выпускают памятные банкноты в честь зимней Олимпиады в Пекине

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 ноября. /ТАСС/. Памятные банкноты в честь зимней Олимпиады в Пекине будут выпущены в Гонконге - специальном административном районе КНР. Об этом сообщил в среду Банк Китая (Гонконг) - один из трех главных банков, уполномоченных осуществлять эмиссию местной валюты.

"В ознаменование зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года Банк Китая (Гонконг) с большим удовольствием выпускает памятную банкноту достоинством 20 гонконгских долларов ($2,57)", - говорится в заявлении.

В общей сложности будет издано 2 млн таких купюр, которые будут реализовываться по цене выше номинала. Стоимость каждой по отдельности составит 138 гонконгских долларов ($17,7), а неразрезанные листы из 4 и 35 банкнот будут продаваться по 338 и 1 388 гонконгских долларов соответственно. Уточняется, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

Заказ на "олимпийские" купюры будет приниматься онлайн и в отделениях банка с 1 декабря.