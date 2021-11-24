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В Свердловской области за неделю зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ почти на 40%

В регионе с 15 по 21 ноября выявили 32 783 случая ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Превышение эпидпорога по ОРВИ на 39,7% зафиксировано за прошедшую неделю в Свердловской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Свердловской области за неделю с 15 по 21 ноября 2021 года зарегистрировано 32 783 случая ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 39,7%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, большую часть среди заболевших составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей от 0 до 2 лет. Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза зарегистрирован в Гагаринском городском округе.

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