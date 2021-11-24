Церемония возложения венков к памятнику Суворову прошла в Румынии

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к памятнику великому русскому полководцу Александру Суворову (1730-1800) прошла в среду в румынской коммуне Думбрэвень, неподалеку от города Фокшань (уезд Вранча) по случаю 291-й годовщины со дня рождения военачальника и завершения реставрации монумента.

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов турецкое войско было наголову разбито русско-австрийским корпусом под командованием генерал-аншефа Суворова. За успехи "при Фокшанах" и на реке Рымник полководец был удостоен высшей награды Российской империи - ордена Святого Георгия 1-й степени и почетного титула графа Рымникского.

"Это сражение стало одной из важных вех на пути к освобождению Балкан от османского господства и становлению румынской государственности", - сказал, выступая перед собравшимися, посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. "Мы стремимся сберечь в российско-румынских отношениях то хорошее, что наши предки оставили нам в наследство, - добавил дипломат. - Уверен, что хорошего было намного больше".

"В уезде Вранча стало доброй традицией отдавать дань уважения великому российскому полководцу Суворову", - отметил в свою очередь заместитель председателя Совета уезда Вранча Ионел Чел-Маре, поблагодарив россиян за приезд. "Мы всегда ждем вас в нашем уезде, чтобы отметить те или иные даты и укреплять отношения сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Реконструкция мемориала и частичная реставрация памятника была осуществлена в этом году на средства правительства России, а также спонсоров - работающих в Румынии российской компании "Петротел-Лукойл" и представительства Российского морского регистра судоходства Минтранса РФ).

Статуя Александра Суворова стоит на холме на правом берегу реки Рымник. На постаменте выбиты слова полководца: "Мы здесь одержали победу". Первый монумент Суворову, созданный на добровольные пожертвования россиян, был возведен в Думбрэвень в 1913 году. Во время Первой мировой войны памятник был демонтирован и вывезен в Россию. Сейчас здесь находится его копия, выполненная румынским скульптором Мариусом Бутуною в 1959 году. Коммуна долгое время носила название "Суворов".