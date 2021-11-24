Работы по созданию новой инфекционной больницы в Севастополе начнутся не ранее 2025 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство нового здания для инфекционной больницы Севастополя перенесено, работы по его созданию начнутся не ранее 2025 года, сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО).

"Инфекционную больницу мы перенесли на 2025 год", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что сейчас клиника работает в старом здании. Перенос сроков связан в том числе с переносом площадки для строительства и потребовавшейся в связи с этим корректировкой проекта. "Там проект был на старом месте. Нам надо было бы старую [больницу] закрыть, и тогда перед ковидом мы остались бы без больницы", - отметил глава города.

Он добавил, что в начале пандемии имеющееся здание больницы было дооборудовано, построены современные модульные конструкции, где появились дополнительные места, и сейчас учреждение справляется со своей нагрузкой, являясь основным ковидным госпиталем.

В ближайшие годы в городе планируется построить медицинский кластер, куда войдут больница скорой медицинской помощи, онкологический центр и инфекционная больница. Контракты на строительство БСМП и онкоцентра уже подписаны, подрядчиком стало ООО "РТ-СоцСтрой" (структура госкорпорации "Ростех").