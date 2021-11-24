Сбор подарков для подопечных психоневрологического интерната стартовал на ВДНХ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Благотворительная акция по сбору новогодних подарков для подопечных психоневрологического интерната (ПНИ №30), куда после 18 лет попадают люди с особенностями развития из детских интернатов, пройдет на ВДНХ в Москве с 24 ноября по 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

"24 ноября на ВДНХ стартует сбор новогодних подарков для подопечных психоневрологического интерната (ПНИ №30), куда после 18 лет попадают люди с особенностями развития из детских интернатов, сироты и пожилые люди. Принести купленные вещи можно с 24 ноября до 17 декабря в точки сбора, организованные резидентами ВДНХ: "Союзмультпарк" (павильон №7), "Карамельную мануфактуру", парк интерактивных развлечений Engage VR и ATF Media", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники и волонтеры фонда "Я есть!" узнали и записали желание каждого человека из подшефного интерната. В список попали одежда, обувь, косметика, парфюмерия, электроника, сладости, книги и другие вещи. Подробная информация о том, как стать участником акции и подарить новогоднее настроение жителям ПНИ №30, приводится на сайте сбудется.рф.

На Главной выставке страны регулярно проходят благотворительные фестивали, акции, забеги. ВДНХ является открытой площадкой и территорией равных возможностей для всех категорий посетителей. С 2017 года благотворительный фонд "Я есть!" организовывает новогодний сбор подарков для подопечных ПНИ. За это время было собрано более 2 тыс. персональных подарков для людей с разными особенностями: с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП.