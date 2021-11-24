Володин поддержал врачей, обратившихся к противникам вакцинации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию врачей российских больниц, которые в открытом письме предложили противникам вакцинации лично посетить красные зоны лечебных учреждений, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса. Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию - то, что происходит в красных зонах, реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны", - написал Володин в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, врачам небезразличны ситуации, когда "некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации".

Спикер Госдумы подчеркнул, что депутаты делают все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента. Так, напомнил он, 92% депутатов и 97% сотрудников аппарата Госдумы сегодня имеют иммунитет к коронавирусу. Однако, подчеркнул Володин, четверо депутатов на сегодня болеют, а "за последние 10 дней ушли из жизни два работника аппарата".

"Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Прежде всего, речь идет о наших коллегах из правительства, экспертах. Планируем реализовать это решение уже в декабре", - отметил Володин. Он подчеркнул, что "не все идет гладко", но в борьбе с распространением заболевания "правильно начинать с себя".

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Авторы письма обращаются как к противникам вакцинации в целом, так и к конкретным людям, среди которых в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.