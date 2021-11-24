Больницы малых городов и сел Нижегородской области получили 30 новых машин скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Больницы малых городов и сел Нижегородской области получили 30 новых машин скорой медицинской помощи. Автомобили медикам передал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня передаем 30 новых машин скорой медицинской помощи. За последние несколько лет нам уже поступило более 160 новых автомобилей. С учетом нынешней партии машин мы сможем снизить процент износа автопарка до 15% к следующему году, а к 2024 - провести полное обновление автопарка скорой помощи", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что автомобили оборудованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи в соответствии с современными требованиями и обладают повышенной проходимостью. Кроме того, глава региона добавил, что в текущем году также запланирована покупка более 320 единиц автотранспорта для медучреждений. "Часть из них уже поступила, эти машины используются для перевозки врачей, пациентов, которые нуждаются в плановой помощи, а также для проведения забора анализов", - добавил Никитин.