Путин наградил орденами 14 сотрудников Генпрокуратуры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил 14 сотрудников Генпрокуратуры различными орденами. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, заместители генпрокурора РФ Геннадий Лопатин и Юрий Пономарев награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, главный военный прокурор Валерий Петров - орденом Александра Невского, еще один заместитель генпрокурора Николай Винниченко - орденом Дружбы, а начальник управления взаимодействия со СМИ Анна Генералова получила орден Почета.