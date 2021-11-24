{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин наградил орденами 14 сотрудников Генпрокуратуры

Заместители генпрокурора Геннадий Лопатин и Юрий Пономарев награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил 14 сотрудников Генпрокуратуры различными орденами. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, заместители генпрокурора РФ Геннадий Лопатин и Юрий Пономарев награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, главный военный прокурор Валерий Петров - орденом Александра Невского, еще один заместитель генпрокурора Николай Винниченко - орденом Дружбы, а начальник управления взаимодействия со СМИ Анна Генералова получила орден Почета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для работников строительной сферы
Первый компонент прививки работники сферы строительства должны сделать до 25 декабря, завершить вакцинацию - до 25 января 2022 года
Читать полностью