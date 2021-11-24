Жители пяти регионов стали участниками форума студенческих объединений ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Участие в Форуме студенческих объединений Дальневосточного федерального округа (ДФО), который впервые проходит в Приморье, принимают жители пяти регионов. Форум проходит в смешанном формате, сообщили ТАСС в пресс-службе соорганизаторов мероприятия - Центра содействия развитию молодежи Приморского края.

"Сегодня состоялась церемония открытия форума, в нем принимают участие 30 студентов из муниципалитетов Приморского края. Мероприятие проходит в гибридном формате, онлайн к нему присоединились студенты из Амурской, Магаданской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия)", - сообщили в пресс-службе.

Форум продлится пять дней, в программу войдут лекции, тренинги и диалоговые площадки, тематика которых направлена на развитие и поддержание активности молодежи. Мероприятия будут посвящены, в том числе, патриотическому воспитанию, развитию молодежного самоуправления и содействию профориентации молодых людей. "Завтра, в 10 утра, начнется первая сессия по тематике Национальной лиги студенческих клубов", - сообщили организаторы.

Форум направлен на развитие лидерских качеств участников, командообразование, развитие деятельности студенческих клубов и объединений. Образовательную программу проведут привлеченные эксперты федерального и регионального уровней. Форум завершится 27 ноября, в этот день будут подведены итоги прошедших мероприятий.

Национальная лига студенческих клубов - проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется по федеральному проекту "Социальная активность" национального проекта "Образование". Лига является средой для взаимодействия и общения молодежи и призвана создать максимальное количество возможностей для самореализации студентов.