Эксперт заявил, что эффект вакцинации от коронавируса доказан и его нельзя игнорировать

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Эффект от прививок против коронавируса нового типа нельзя игнорировать, они снижают риски развития тяжелых и крайне тяжелых форм заболевания, позволяя избежать дыхательной недостаточности. Об этом ТАСС сообщила заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Анна Николаева, которая подписала открытое письмо к противникам вакцинации.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса. В нем врачи предложили им лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также его последствия.

"Почему я решила подписать это обращение - вакцинация снижает смертность в 12-13 раз, это факт доказанный, и игнорировать его нельзя. Моя позиция как врача, работающего в крупнейшем инфекционном госпитале, [заключается в том, что необходимо] привить до 100% взрослого населения России", - рассказала Николаева.

Врач отметила, что вакцина может спасти жизнь и снизить риски развития тяжелой и крайне тяжелой форм коронавируса. Таким образом, она позволяет избежать выраженной дыхательной недостаточности, применения ИВЛ и неблагоприятного исхода болезни, отметила Николаева. По словам врача, обращений с целью посетить ковид-госпиталь к ней пока не поступало.

Самарская областная клиническая больница имени Середавина является одним из крупнейших ковид-госпиталей в регионе. В учреждении сейчас развернуто почти 1,2 тыс. коек для заболевших коронавирусом, лечение проходят более 600 пациентов, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Медицинскую помощь заболевшим оказывают более 1,8 тыс. медиков.