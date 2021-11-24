Парк развлечений "Союзмультфильм" планируют открыть в Перми к 300-летию города

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Парк развлечений "Союзмультфильм" планируется открыть на площадке завода имени Шпагина в Перми к 300-летию города. Об этом сообщила в среду председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на встрече с журналистами в рамках I международного кинофестиваля "Форма жизни".

"Проект "Союзмультфильма" предложен Пермскому краю, сейчас регион должен принять решение о создании парка. Это яркое событие планируется приурочить к 300-летию Перми", - сказала Слащева.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подтвердил намерение открыть парк на территории завода имени Шпагина к 2023 году. "Сейчас в проекте соглашение на разработку концепции. Это сложный технологический проект, состоящий не только из строительства приспособлений, но и сложный контентный проект. Поэтому техническое задание на него состоит из нескольких элементов", - сказал Торчинский.

Также председатель совета директоров киностудии отметила, что техническая реализация проекта занимает меньше года. "По опыту создания парка в Казани, технологическая подготовка помещения занимает около восьми месяцев. В год мы точно сможем уложиться. Поэтому, если мы все подпишем соглашение в 2022 году, то в 2023 году сможем открыть парк", - добавила Юлиана.

Первый "Союзмультпарк" площадью более 2 тыс. кв. м был открыт в Москве в феврале 2021 года. Он располагается в одном из павильонов на ВДНХ. На большей его части расположены интерактивные аттракционы. В их основе - технологии виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимация, системы генеративной графики и другое. Современные технологии позволяют посетителям оказаться внутри известных мультфильмов, взаимодействовать с анимационными героями.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль, который проходит на площадке технопарка Morion Digital, призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.