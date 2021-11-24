В Сургутском районе ХМАО сняли режим ЧС, введенный из-за африканской чумы свиней

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) сняли режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, введенный ранее из-за африканской чумы свиней в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) "Капсамун". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Сургутского района.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова ввела карантин из-за африканской чумы свиней в КФХ "Капсамун" с 18 ноября. Согласно документу, радиус угрожаемой зоны составил пять километров, а зона наблюдения - 20 км. Под наблюдение попали населенные пункты Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, поселок Юганская Обь. На подъезде к КФХ "Капсамун" установлен пост ДПС. Власти Сургутского района в свою очередь 19 ноября ввели режим ЧС муниципального уровня.

"Постановление об отмене ЧС муниципального характера сегодня подписал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, который прошел в администрации муниципалитета в связи с тем, что все мероприятия, необходимые для ликвидации очага, проведены", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Сургутского района, карантин будет продолжаться до 18 декабря. За три дня до снятия карантина будет проведена повторная дезинфекция. Также наблюдение продолжится за всеми фермерскими хозяйствами, которые попали в 20 километровую зону от очага АЧС.

Ранее заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков сообщал журналистам, что специалисты завершили изъятие животных из КФХ "Капсамун". По его словам, часть животных пришлось умертвить бескровным методом. Всего в КФХ было 410 свиней. Он отмечал, что специалистами проведены работы по дезинфекции в крестьянско-фермерском хозяйстве. Также Савенков уточнял, что из продажи изъята вся продукция данного хозяйства, которая преимущественно реализовывалась на городском рынке в Сургуте и фермерской лавке в поселке Барсово. Ранее сообщалось, что, по одной из версий, источником заражения могла послужить пища животных - пищевые отходы. В КФХ также находятся 120 голов крупного рогатого скота, 100 кроликов, 150 голов птиц (куры и утки), несколько лошадей и собак.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.