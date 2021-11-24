В СФ считают, что призывы противников вакцинации в конечном итоге приводят к смерти людей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Противники вакцинации от коронавируса должны чаще бывать в красных зонах лечебных учреждений, потому что их "словесные изощрения" в конечном итоге приводят к смерти людей. Такое мнение высказал ТАСС в среду член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, комментируя коллективное письмо врачей российских больниц к противникам вакцинации.

"Всем антиваксерам почаще нужно ходить в красную зону, потому что в результате всяких их словесных изощрений, баталий, споров люди просто гибнут. Они вносят сомнения в людей, вносят нерешительность к вакцинации. В результате все отделения реанимации переполнены. Даже сейчас количество заболевших снижается, а высокое число умерших все равно сохраняется", - отметил Круглый.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых есть политики и общественные деятели, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. Его авторы, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов по вопросу вакцинации от COVID-19. Письмо, в частности, подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.