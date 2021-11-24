В собственность ВДЦ "Смена" планируют вернуть внутреннюю территорию

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Внутреннюю территорию Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Смена", которая сейчас находится в собственности третьих лиц планируется вернуть центру. Об этом на совещании по развитию ВДЦ "Смена" сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Краснодарский край - один из ключевых регионов в оздоровлении детей. Для дальнейшего развития направления нам важно решить вопросы использования внутренней территории в ВДЦ "Смена", часть которой находится в собственности третьих лиц. Мы должны восстановить историческую справедливость и вернуть земли. Сейчас эту работу успешно проводим, в том числе, благодаря поддержке губернатора региона, мэра Анапы и службы судебных приставов, но еще многое предстоит сделать", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Уточняется, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поблагодарил министра за поддержку и отметил, что совместными усилиями удастся решить проблемные вопросы в ВДЦ "Смена". Кроме того, глава региона отметил, что модернизация центра положительно скажется и на курортной сфере. Для этого важно объединить программу развития лагеря и прилегающей территории поселка Сукко, предусмотреть в новом генплане Анапы вопросы логистики, транспортной и пешей доступности к морю.

"В Краснодарском крае работают два всероссийских лагеря - это круглогодичные центры высокого уровня, флагманы детского оздоровления в стране. Для нас важна их поддержка и дальнейшее развитие. Сегодня ВДЦ "Смена", как и "Орленок", должен распоряжаться целостной территорией, вернуть утраченные участки. Тогда лагерь сможет еще больше раскрыть свой потенциал, улучшить качество оздоровления и образования", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Всероссийский детский центр "Смена" является одним из крупнейших в стране, он расположен под Анапой. Здесь ежегодно реализуется более 50 всероссийских образовательных проектов для детей и молодежи.