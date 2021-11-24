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СМИ: президента Чехии выпишут из больницы 25 ноября

Милош Земан направится в загородную президентскую резиденцию, сообщает газета Mlada fronta DNES

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в четверг, 25 ноября, после 46 дней госпитализации будет выписан из Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом сообщил в среду сайт газеты Mlada fronta DNES.

Земан направится в загородную президентскую резиденцию, расположенную в местечке Ланы у Праги. Там в пятницу он проведет торжественную церемонию назначения премьер-министром республики лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Причина госпитализации публично не называлась. 6 ноября информационное агентство ЧТК со ссылкой на врачей сообщило, что у президента Чехии диагностирован цирроз печени и ему был введен зонд для кормления. Находясь в госпитале, хозяин Пражского града получил третью дозу вакцины против коронавируса.

Теги
Земан, МилошЧехия
Молния
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