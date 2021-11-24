В состав Саратова вошли восемь муниципальных образований Саратовского района

ТАСС, 24 ноября. Саратовская областная дума приняла в среду в первом и втором чтениях законопроект о присоединении к городу Саратову восьми территорий Саратовского района, сообщается на сайте регионального парламента.

"К муниципальному образованию "Город Саратов" присоединят Соколовское, Михайловское, Краснооктябрьское, Вольновское, Дубковское, Расковское, Усть-Курдюмское и Александровское муниципальные образования Саратовского района", - сказано в сообщении.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления, выраженной представительными органами территорий. Эти изменения в региональном законодательстве не потребуют выделения дополнительных средств областного бюджета, отмечается в финансово-экономическом обосновании проекта.

В пресс-службе администрации Саратова уточнили, что в состав муниципального образования вошли еще 54 населенных пункта. Таким образом, с 1 января 2022 года площадь Саратова составит более 2 100 кв. км.

"С нового года в границах городского округа будет город Саратов и 79 сел, деревень и поселков. Общая численность жителей муниципального образования составит порядка 900 тыс. человек. Хотя итоги всероссийской переписи могут скорректировать данную цифру", - сообщил в Instagram глава города Михаил Исаев.