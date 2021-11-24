Сотрудники посольства России в Эстонии отметили 77-ю годовщину освобождения республики

ТАЛЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Эстонии возложили венки к памятнику воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине. Об этом дипломатическое представительство сообщило в среду.

"24 ноября по случаю 77-й годовщины освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков посол России Александр Петров, военный атташе Андрей Бережной, дипломаты посольства, а также представители <...> [организаций соотечественников] и ветеранских организаций Эстонии возложили венки и цветы к памятнику воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как указывает посольство, 24 ноября 1944 года завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция Красной армии, главным итогом которой стало полное освобождение Эстонии от частей вермахта. К концу ноября были окончательно ликвидированы остатки гитлеровских войск в южной Эстонии и на острове Эзель (ныне Сааремаа).

"Освобождение Эстонии Красной армией позволило лишить нацистскую Германию выгодного стратегического района, а также крупной промышленной, сырьевой и продовольственной базы, что стало важным шагом на пути к победе над "коричневой чумой" в Европе", - добавило посольство.