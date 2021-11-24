Акция противников обязательной вакцинации завершилась в Киеве без серьезных нарушений

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Акция противников обязательной вакцинации от коронавируса на Украине, участники которой прошли маршем от здания Верховной рады по центральным улицам Киева, завершилась у стен офиса Службы безопасности Украины (СБУ). К манифестантам вышел представитель СБУ, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько тысяч протестующих потребовали прекратить преследование сторонников движения "Права человека", организовавшего митинг, и освободить его лидера Остапа Стахова, которого 18 ноября арестовали во Львове на 2 месяца после обращения следователей СБУ. По версии обвинения, его движение под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталось дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Участники акции также призывали власти отменить обязательную вакцинацию для педагогов и врачей, выполнять нормы конституции и не ограничивать граждан в праве выбора относительно вакцинации. Вход в здание СБУ и его периметр был взят под усиленную охрану, а часть центральных улиц была перекрыта. В целом акция прошла без серьезных правонарушений, за исключением мелких стычек.

3 ноября у стен Верховной рады уже проходила аналогичная демонстрация. Ее участники обвиняли власть в нарушении конституционных прав, требовали "запретить принудительную медицину", не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко тогда назвал их позицию "насмешкой над медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за ковида".

По данным Минздрава, общее число зарегистрированных на Украине случаев заражения коронавирусом за все время пандемии достигло 3 367 461, умерли 82 913 пациента. Обе дозы вакцины получили порядка 10,2 млн из 41 млн жителей страны.