Ставропольцы передали 36 тонн гуманитарных грузов жителям Сирии

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Гуманитарную помощь общим весом 36 тонн передали из Ставрополья жителям Сирии. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении по информационной политике правительства края.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова делегация Ставропольского края под руководством заместителя председателя правительства Юрия Коваленко приняла участие в рабочей поездке в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Всего военно-транспортной авиацией Министерства обороны РФ в Сирию было доставлено более 400 тонн гуманитарных грузов - продукты питания, медицинское оборудование, лекарства, школьные принадлежности, электрогенераторы. Вручение 36 тонн гуманитарной помощи от Ставропольского края прошло в лагере беженцев в провинции Деръа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ставропольская делегация также приняла участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии. В рамках встречи с представителем патриархата Московского и Всея Руси при патриархе Великой Антиохии и всего Востока игуменом Арсением (Соколовым) в дар от Ставропольской и Невинномысской епархии были переданы иконы. Переговоры с представителями федеральных министерств и ведомств России позволили наметить пути дальнейшего сотрудничества.

Заместитель директора Института истории материальной культуры Российской академии наук Наталья Соловьева предложила рассмотреть участие специалистов Ставропольского края в восстановлении архитектурных памятников мирового значения в районе Пальмиры", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, на российской военно-воздушной базе Хмеймим представители Ставрополья встретились с военнослужащими, среди которых есть и жители края.