Минпросвещения подготовило проект плана по модернизации детских лагерей в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения подготовило 16 мероприятий в рамках проекта плана по модернизации детских лагерей в России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в среду.

"В целях безусловного исполнения поручения президента нами предлагается проект плана по модернизации объектов инфраструктуры, предусмотренных для отдыха детей и их оздоровления, который был разработан с участием регионов, общественности по итогам форума организаторов детского смысла "Большие смыслы", - сказал он на совещании по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

Как уточнил Кравцов, проект плана содержит 16 мероприятий. Одно из них - это кадровое методическое обеспечение детских лагерей с участием лучших методических центров страны - "Орленок", "Смена", "Океан" и "Артек".

"Решение по ряду позиций у нас уже есть в этом году. Увеличен процент компенсаций на затраты по инфраструктуре по нашим субсидиям из федерального бюджета частным лагерям. Второе - поддержано проведение инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей с 2022 года. Получена положительная позиция Минфина по выделению на это средств из федерального бюджета - порядка 100 млн рублей ежегодно. Третье - обобщен опыт по возведению лагерей при помощи быстровозводимых технологий", - заявил он, добавив, что предполагается ряд новых мероприятий, которые требуют поддержки.

При этом необходимость большого количества проверок детских лагерей отдыха следует проанализировать, заявил глава Минпросвещения.

"Еще одно важное поручение президента РФ - определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности лагерей, в том числе в части контроля за их деятельностью. По данным регионов, общее количество проведенных проверок в отношении организаций отдыха детей и их оздоровления в 2021 году, вдумайтесь, коллеги, составляет 40 тыс. плановых проверок - 39 564, и 26,5 тыс. внеплановых проверок. Все понятно, проверки нужны, это, прежде всего, здоровье и безопасный отдых детей, но здесь нам надо тоже посмотреть, насколько в таком количестве и объеме они необходимы", - заявил Кравцов.

По его словам, этим летом работало почти 39 тыс. детских лагерей, летняя оздоровительная кампания охватила около 5 млн ребят.