Воронежский губернатор предложил бесплатно делать ПЦР-тесты жителям региона

ВОРОНЕЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил за счет региона проводить ПЦР-тестирование для допуска людей в общественные места. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Когда мы разрешаем людям со свежим анализом ПЦР посещать общественные места, давайте обеспечим жителям возможность сделать тест за наш счет", - сказал он.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности. Планируется вакцинировать 80% взрослого населения или 1 516 376 человек. На 24 ноября план выполнен на 72,7%, сделали прививку от коронавируса 1 103 337 человек, в том числе двукратно привились 977 143, ревакцинацию прошли 128 055 человек.

Кроме того, в регионе с 29 ноября возобновят работу учреждения допобразования.

"О работе организаций дополнительного детского образования рассказал заместитель председателя правительства области Олег Мосолов. Он сообщил, что вакцинация сотрудников учреждений достигла уровня в 80%, и поэтому внес предложение возобновить их деятельность. Губернатор поддержал предложение сделать это с 29 ноября - с обязательным предъявлением справки об эпидокружении", - сообщила пресс-служба.

На заседании оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил о том, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в частности, на 20% снизилась заболеваемость среди детей. Как уточняется в сообщении, в регионе пока планируют провести детские праздничные новогодние мероприятия, но с жесткими ограничительными мерами.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 172 743 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 122 881 человек, 8 514 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В настоящее время в регионе введена система QR-кодов для входа в торговые центры, учреждения общественного питания, театры, музеи и другие объекты. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.