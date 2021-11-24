Медали "Материнская слава" вручили 32 многодетным матерям на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Тридцати двум жительницам Ставрополья, воспитавшим пять и более детей, вручили медали "Материнская слава". Об этом в среду сообщила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

"Сегодня 32 многодетным мамам Ставрополья вручили медали "Материнская слава". Торжественное награждение прошло в правительстве края в канун Дня матери, который страна будет праздновать 28 ноября. Медаль "Материнская слава" II степени получили 5 ставропольчанок, III степени - 27", - сообщила министр на своей странице в "Инстаграме".

Медаль "Материнская слава" вручается в регионе по инициативе министерства с 2008 года. С момента учреждения награды ею были удостоены 1 179 жительниц края. Вместе с медалью им выплачивается единовременное денежное пособие.

Осенью 2021 года депутаты краевой Думы одобрили включение матерей, награжденных медалью "Материнская слава", в список претендентов на присвоение звания "Ветеран труда". Женщины смогут получать соответствующую ежемесячную денежную выплату. По предварительным подсчетам, на выплаты в 2022 году из краевого бюджета потребуется направить около 2,6 млн рублей.