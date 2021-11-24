Минпросвещения предлагает закрыть пляжи детских лагерей для посторонних лиц

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения России предложило закрыть пляжи детских лагерей для посторонних лиц, а также ввести меры по контролю стоимости путевок в организации отдыха. Об этом в среду заявил глава министерства Сергей Кравцов на совещании по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

"С учетом мнения экспертного сообщества сформированы следующие предложения. Первое - по внесению [изменений] в Водный кодекс РФ и соответствующие законодательные акты, регламентирующие деятельность пляжей, в целях ограничения допуска на пляж детского лагеря посторонних лиц. [Второе] - рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ, предусматривающих недопущение перепрофилирования детских лагерей по аналогии с общеобразовательными организациями", - заявил Кравцов.

Кроме того, министерство предлагает внести соответствующие изменения в содержащие правовые коллизии нормативно-правовые акты контрольно-надзорных органов. "Четвертое - выработка мер по контролю за стоимостью путевок и недопущение их завышения", - добавил Кравцов.