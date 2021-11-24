Госсовет Коми поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов

"Этот вопрос принципиальный. Надо вакцинироваться. Мы таким путем сумеем как-то ограничить распространение инфекции, а кто против, тот своих же гробит <…>. Ковид гробит людей с любым заболеванием, где задета сердечно-сосудистая система <…>. Я всецело поддерживаю этот законопроект. Это механизм, чтобы люди прививались. Мы не можем жертвовать людьми. Мы принимаем рамочный закон, он еще будет обсуждаться", - представил постановление заместитель председателя Госсовета Коми, известный в регионе практикующий врач-уролог, онколог Владимир Косов.

Обсуждение длилось около трех часов, в итоге большинство - представители партии "Единая Россия" - федеральный законопроект поддержали, четверо членов фракции КПРФ проголосовали против, трое представителей других фракций воздержались.

По словам спикера регионального парламента Сергея Усачева, введение QR-кодов - это мягкая альтернатива локдауну, в других регионах России и ряде европейских стран приняты гораздо более жесткие ограничения. Госсовет Коми предложил дополнить федеральный законопроект предложениями от граждан - это предоставление QR-кодов тем, кто имеет достаточный уровень антител, продление действия результатов ПЦР-тестов, обеспечение необходимыми документами жителей отдаленных территорий.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.