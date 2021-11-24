В Воронежской области с конца октября вдвое снизилось число болеющих COVID-19

ВОРОНЕЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области зафиксировали с конца октября двукратное снижение числа болеющих ковидом и сокращение в два раза случаев госпитализаций в ковидные отделения больниц региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Идет снижение как общего количества заболевших, так и тех, кто находится на больничных койках в медучреждениях. Это, безусловно, позитивный факт. Но мы остаемся пока на достаточно высоких уровнях по количеству заболевших. Больше 3,5 тыс. человек на койках находятся и, соответственно, чуть выше 20 тыс. - общее количество болеющих, хотя снижение практически двукратное произошло", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева.

По данным губернатора, снижение по заболеваемости ковидом наблюдается в регионе в течение трех недель. Как сообщала пресс-служба правительства региона, 29 октября в Воронежской области коронавирусом болели 45 449 человек, из них 7 181 был на госпитализации и 38 268 - на амбулаторном лечении.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 172 743 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровел 122 881 человек, 8 514 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В настоящее время в регионе введена система QR-кодов для входа в торговые центры, учреждения общественного питания, театры, музеи и другие объекты. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности, планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. На 24 ноября план выполнен на 72,7%, сделали прививку от коронавируса 1 103 337 человек, в том числе двукратно привились 977 143, ревакцинацию прошли 128 055 человек.