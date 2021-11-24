Конституционный суд Коми упразднят с февраля 2022 года

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. Госсовет Коми в среду поддержал поправки в Конституцию региона и республиканский закон об упразднении Конституционного суда республики с февраля 2022 года.

"В прошлом году были внесены изменения в Конституцию России, они коснулись в том числе вопросов осуществления судебной власти <…>. Конституционные суды субъектов Российской Федерации исключаются из судебной системы Российской Федерации и не будут относиться к судам субъектов Российской Федерации <…> На основании изложенного представленным проектом закона Республики Коми предлагается исключить с 1 февраля 2022 года из Конституции Республики Коми нормы о Конституционном суде Республики Коми", - представил поправки заместитель председателя регионального парламента Владимир Косов.

Большинство парламентариев поправки поддержали, против были только члены фракции КПРФ, "несмотря на множество замечаний к работе Конституционного суда республики".

Конституционный суд Коми состоит из пяти судей - председателя, его заместителя и трех судей, избираемых Госсоветом Коми по представлению главы региона. С февраля 2022 года судьи будут удалены в отставку с соблюдением норм Трудового кодекса РФ и с соответствующими компенсационными выплатами.