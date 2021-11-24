В Петергофе отреставрируют дом министра императорского двора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Верхнесадский дом в Петергофе работы Николая Бенуа, предназначавшийся для проживания министра императорского двора, должны отреставрировать до октября 2022 года, сообщили в среду в пресс-службе администрации Петербурга. Объект культурного наследия федерального значения располагается справа от Большого Петергофского дворца, служившего летней резиденцией российских монархов.

"Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом Верхнесадский". Заказчик работ - ФГБУК "Государственный музей-заповедник "Петергоф". Производитель работ - ООО "Реликт". Производство работ разрешено с 24 ноября 2021 года по 15 октября 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Здание было построено в 1847 году, а в 1869 году перестроено в жилой дом, который и получил название "Верхнесадский". В летний период, когда императорская фамилия переезжала в Петергоф, именно в этот дом перемещался министр императорского двора, из-за чего выполненный в стиле французского классицизма дом часто назывался "министерским".

Последний раз объект культурного наследия серьезно реставрировался в 2002 году, после чего там до 2017 года располагался Музей частных коллекционеров.

Автор проекта Верхнесадского дома, архитектор Николай Бенуа, построил в Петергофе ряд других знаковых зданий, вместе определивших облик города. Он спроектировал неоготическое здание вокзала в Новом Петергофе, комплекс Императорских главных конюшен, здание почты и Фрейлинские корпуса. Кроме того, в самом Петербурге по проекту Бенуа в 1886-1887 годах был изменен фасад Гостиного двора на Невском проспекте.