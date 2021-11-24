В строящемся микрорайоне Владикавказа сократят количество торгово-офисных объектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Проект планировки территории строящегося микрорайона "Новый город" во Владикавказе пересмотрят из-за большого числа торгово-офисных объектов, что сократило территории для общественных зон. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в среду.

"Пересмотреть проект планировки территории строящегося микрорайона "Новый город" во Владикавказе - такое поручение Министерству строительства и архитектуры РСО - Алания дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время инспекционной поездки. В проекте планировки, утвержденном еще в 2014 году, масштабная зона отведена под торгово-офисные объекты, однако в настоящее время целесообразность такого решения вызывает сомнения", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, объемы коммерческой застройки в небольшом микрорайоне необходимо сократить. "Нужно отвести больше пространства под социальную инфраструктуру и зоны отдыха жильцов "Нового города", - сказал он.

В микрорайоне будут построены два детских сада на 280 мест, поликлиника, школа фехтования на 550 мест, крытый футбольный манеж, 50-метровый бассейн и другие объекты, а также общественные пространства.

Отдельное внимание было уделено строительству в "Новом городе" автомобильных дорог. Работы ведутся по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". На сегодняшний день завершены укладка "дорожной одежды" и асфальтобетонной смеси, установка бордюрного камня, опор освещения и ливнеприемников.