Болгарский суд оставил под стражей россиянина, задержанного на основании ордера Интерпола

СОФИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Варны оставил под арестом российского гражданина, который разыскивался Интерполом по подозрению в мошенничестве, суд Санкт-Петербурга настаивает на его экстрадиции. Об этом со ссылкой на решение суда в среду сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Россиянин В. Б. 1963 года рождения был задержан в октябре в Варне при проверке документов. Было установлено, что он был объявлен в международный розыск московским отделением Интерпола на основании решения суда Санкт-Петербурга по подозрению в том, что из корыстных побуждений участвовал в незаконном захвате и перепродаже чужого имущества.

"Ситуация с задержанием российского гражданина, которого на родине обвиняют в мошенничестве, находится под нашим контролем", - сообщил ТАСС начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков.