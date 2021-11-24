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Болгарский суд оставил под стражей россиянина, задержанного на основании ордера Интерпола

Он был объявлен в международный розыск по подозрению в том, что из корыстных побуждений участвовал в незаконном захвате и перепродаже чужого имущества

СОФИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Варны оставил под арестом российского гражданина, который разыскивался Интерполом по подозрению в мошенничестве, суд Санкт-Петербурга настаивает на его экстрадиции. Об этом со ссылкой на решение суда в среду сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Россиянин В. Б. 1963 года рождения был задержан в октябре в Варне при проверке документов. Было установлено, что он был объявлен в международный розыск московским отделением Интерпола на основании решения суда Санкт-Петербурга по подозрению в том, что из корыстных побуждений участвовал в незаконном захвате и перепродаже чужого имущества.

"Ситуация с задержанием российского гражданина, которого на родине обвиняют в мошенничестве, находится под нашим контролем", - сообщил ТАСС начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков.

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