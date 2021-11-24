Главврач ИКБ №2 в Москве предложила показать работу красных зон и помочь медикам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный врач инфекционной больницы №2 в Москве Светлана Краснова поддержала коллег, которые подписали письмо с предложением показать противникам прививки от коронавируса работу красных зон в больницах. Она также сообщила ТАСС, что более эффективно будет не просто посмотреть, но и помочь медикам.

"Горячо поддерживаю моих уважаемых коллег, подписавших открытое письмо противникам вакцинации. Уже почти два года инфекционная больница №2 на Соколиной горе лечит пациентов с новой коронавирусной инфекцией и видит ее течение и последствия. Готова провести вас в красные зоны, а у нас их несколько, в том числе в инфекционных отделениях, в реанимациях, хирургическом и детском отделениях, а также в родильном доме. Наверное, будет более эффективно не просто посмотреть, а помочь врачам, медицинским сестрам, младшим сестрам по уходу, отдежурив вместе с ними хотя бы смену", - сказала Краснова.

Она отметила, что посетители смогут прочувствовать на себе, что все "не просто серьезно, все слишком серьезно". Гости красных зон смогу посмотреть в глаза тем, кто поверил им, а не мнениям экспертов и научным доказательствам. Они также помогут перевернуть тяжело дышащих пациентов в прон-позицию, потому что часто им очень сложно это сделать самостоятельно.

"Вы, как и мы, увидите слезы, истерики, сожаления родных и близких, трудные потери ежедневно. И часто этого можно было бы избежать, как говорят сами пациенты. "Я жалею, что не вакцинировался сам и убедил родителей. Я принес болезнь домой и заразил своих родителей. Мой папа умер из-за меня", - сказал мне сын, потерявший отца от коварной болезни", - добавила главврач.

Краснова подчеркнула, что было сделано все возможное для населения. У антипрививочников нет никаких доказательств, просто мнение, "пустые разговоры, просто так модно".

Об открытом письме

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. Его авторы, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19. "Мы все сейчас немного заняты. И вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - говорится в письме. В нем авторы также выражают уверенность, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации, тогда "меньше людей будет умирать".

Письмо подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением №2 краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача инфекционной больницы №2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.