Программа развития дагестанского Хасавюрта предусматривает 50 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Бюджет программы развития дагестанского Хасавюрта предусматривает 50 млрд рублей, сообщил в среду заместитель главы города Арсен Муртазалиев в Пятигорске, где проходил День группы ВЭБ.РФ и партнеров для городов СКФО.

"Общий бюджет программы развития Хасавюрта предусматривает 50 млрд рублей. Мы распределили эти средства по бюджетам: республиканский, федеральный, а также частные инвестиции", - сказал он, уточнив, что программа рассчитана до 2030 года.

Говоря о туристическом потенциале Хасавюрта, Муртазалиев отметил, что город является центром вольной борьбы. Планом развития предусматривается обустройство города для комфортной жизни горожан и туристов.

Программу развития Махачкалы представил врио председателя комитета по архитектуре и градостроительству региона Незир Гусейнов. Важным стратегическим объектом, который нуждается в развитии, по его мнению, является Каспийское море.

"Есть у нас объект, который мы считаем очень важным. Море из-за очистных коллекторов очень загрязнено, это и экологическая катастрофа. Нам нужна стратегия пространственного развития и мастер-план центра агломерации как долгосрочная программа перемен, нам нужен стратегический партнер, нужны вы [ВЭБ.РФ] как институт развития нашей республики", - заключил Гусейнов.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития, основной задача которой - способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.