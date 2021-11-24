Шестую годовщину подвига Олега Пешкова отметили на базе Хмеймим премьерой фильма "Небо"

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 24 ноября. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Небо", в основе которого повествование о совершенном шесть лет назад подвиге Героя России военного летчика Олега Пешкова, состоялась на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, сообщает корреспондент ТАСС. Кинокартину военнослужащим РФ представили съемочная группа и актеры фильма.

"Спасибо вам всем, это кино для вас, для ваших семей, жен, детей. Для нас очень важна ваша оценка и ваших близких. Мы пытались как-то от лица кинематографистов вам сказать спасибо, как-то вас поддержать. <...> Сегодня 24 ноября, когда это событие произошло. И мы сегодня здесь. Удивительное какое-то стечение обстоятельств, никто специально не подгадывал, поверьте", - сказал перед началом показа исполнивший главную роль актер Игорь Петренко.

Показ фильма прошел в клубе воинской части, где собралось несколько сотен военнослужащих. После окончания кинопоказа у них была возможность пообщаться с актерами и режиссером фильма.

Также в среду прибывшие на авиабазу члены съемочной группы и актеры вместе с российскими военными возложили цветы к мемориальному бюсту Олега Пешкова. По словам военных летчиков, сейчас на авиабазе Хмеймим гораздо спокойнее, чем шесть лет назад. Тогда самолеты почти непрерывно поднимались в воздух один за другим, работая непрерывно круглые сутки.

Подполковник Пешков с сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. Во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

О фильме

"Небо" - первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Сергей Шойгу поручил включить картину в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах РФ. Проект создан кинокомпанией "Триикс медиа" совместно с Минобороны РФ при участии канала "Россия-1". Он вышел в широкий прокат 18 ноября.