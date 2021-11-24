Число незаконных рубок в Архангельской области за год сократилось на 24%

АРХАНГЕЛЬСК, 24 ноября. /ТАСС/. Количество незаконных рубок в Архангельской области в 2021 году сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В процессе проведения на территории Архангельской области эксперимента по осуществлению федерального государственного лесного надзора Минлеспрому региона на текущий момент удается сократить число незаконных рубок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%. В 2020 году их было зафиксировано 165, в 2021 году - 126", - приводит пресс-служба слова начальника управления природных ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилла Шаповалова.

Объем незаконно вырубленной древесины по сравнению с прошлым годом сократился на 26% - с 8,5 тыс. кубометров до 6,3 тыс. кубометров. Этого показателя удалось достичь, в первую очередь, за счет увеличения числа патрулирований лесного фонда.

При проведении совместных мероприятий с региональным управлением ФСБ по Архангельской области министерству удалось предотвратить ущерб лесному фонду на сумму свыше 20 млн рублей.