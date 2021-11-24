АО "Группа компаний "ЕКС" отреставрирует два корпуса Московского Кремля за 985 млн рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. АО "Группа компаний "ЕКС" выиграла конкурс на проведение реставрации Корпуса с апартаментами их императорских высочеств и Конюшенного корпуса у Кремлевской стены. Об этом сообщается в среду на портале госзакупок. Конкурс был организован Министерством культуры РФ.

Согласно протоколу подведения итогов конкурса, АО "Группа компаний "ЕКС" за 985 млн рублей отреставрирует "объект культурного наследия федерального значения "Корпус с апартаментами их императорских высочеств и Конюшенный корпус у Кремлевской стены", конец 1820-х годов, архитектор И. Т. Таманский, 1838-1851 годы, архитектор К. А. Тон".

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг намечены на октябрь 2024 года.

В качестве максимальной цены контракта ранее была заявлена сумма в 993 млн рублей.

Кроме того, АО "Группа компаний "ЕКС" создаст проект реставрации Московского Кремля, стоимость контракта составит 480 млн рублей. Проектная документация должна быть готова в течение 2,5 лет.