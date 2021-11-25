Власти КЧР заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка в Карачаево-Черкесии (КЧР) стабилизируется, в республике сократили коечный фонд. Об этом сообщается на странице регионального оперштаба в Instagram .

"Вице-премьер Ирина Гербекова в своем докладе отметила стабилизацию ситуации по коронавирусу в регионе. Благодаря снижению числа больных, нуждающихся в госпитализации, уже дважды был сокращен коечный фонд госпиталей. За последние две недели в резерв переведены 400 ковидных коек", - говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба.

Отмечается, что при сохранении положительной динамики в ближайшее время будет переведен в резерв ковид-госпиталь на базе Карачаевской ЦГРБ. "Однако темпы вакцинации от COVID-19 в Карачаево-Черкесии остаются недостаточными, особенно в части вакцинации старшего поколения [в возрасте] 60 плюс", - добавили в оперштабе. Председатель правительства КЧР Мурат Аргунов призвал глав муниципалитетов усилить информационную работу с населением, а также по необходимости создавать дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.

В регионе также намерены увеличить количество выездных проверок на туристические объекты, особенно в выходные дни. В ближайшее время рабочая группа оперштаба по рекомендации главного санитарного врача республики Сергея Бескакотова рассмотрит возможность расширения списка объектов, при посещении которых необходимо предъявлять QR-код. В список планируется включить административные здания и общественный транспорт.

Ранее в регионе ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны быть переведены на дистанционный режим работы.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 84 случая заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 29 594 случая инфицирования, 25 506 жителей выздоровели, 841 умер. В больницах лечатся 605 пациентов.