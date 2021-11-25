Работники авиакомпаний Бразилии начнут бессрочную забастовку 29 ноября

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Пилоты и бортпроводники бразильских авиакомпаний требуют повышения зарплаты и объявили о начале бессрочной забастовки. Об этом сообщил в среду профсоюз воздухоплавателей страны.

"Пилоты и бортпроводники договорили о начале бессрочной забастовки по всей стране с 29 ноября в знак протеста против отказа авиакомпаний от переговоров о продлении коллективного трудового договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте профобъединения. "Из уважения к обществу и пользователям воздушно-транспортной системы в забастовке будут ежедневно участвовать 50% работников, а вторая половина будет работать", - уточняет профсоюз.

Пилоты и бортпроводники обращают внимание на высокий уровень инфляции в Бразилии и требуют индексации своей заработной платы, которая на протяжении двух лет остается неизменной. Профсоюз отклонил предложение работодателей, которое предусматривало индексацию зарплаты этим категориям работников "в значительно меньшем размере". Кроме того, отмечается в заявлении, несмотря на существенное восстановление объемов авиаперевозок в последнее время и оптимистичные прогнозы самих авиакомпаний, летчики и бортпроводники, зарплаты которых были урезаны из-за последствий пандемии коронавируса, получают недостаточное жалование.

Официальный уровень инфляции в Бразилии в 2020 году составил 4,25%. Эксперты ЦБ страны в этом году прогнозируют инфляцию на уровне 10,12%.