Власти Словении не видят необходимости в ужесточении антиковидных мер

ЛЮБЛЯНА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша не видит необходимости в ужесточении ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщает STA со ссылкой на политика.

По словам Янши, ужесточение антиковидных мер в соседней Австрии вызвано тем, что местные власти не хотят, чтобы в предстоящие праздники работали горнолыжные курорты. "Словения принимала аналогичные меры в ноябре - январе прошлого года, и результаты были неоднозначными", - сообщил политик. Как отметил Янша, если строго соблюдать действующие в стране ограничительные меры, то они будут эффективными в борьбе с ковидом.

19 ноября глава Минздрава Словении Янез Поклюкар сообщил, что не ожидает введения в стране новых ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Как сообщило STA, Поклюкар перед заседанием правительства страны заявил, что, принимая во внимание совещание группы экспертов по борьбе с ковидом, в Словении не будут вводить "никаких радикальных [ограничительных] мер", но "будут твердо придерживаться тех, которые уже действуют".

О росте экономики

Янша сообщил о том, что в стране наблюдается рост экономики, который компенсирует ее падение в 2020 году.

"Финансовая ситуация в Словении никогда не была лучше, чем сейчас с точки зрения оценок на финансовых рынках", - заявил политик. По словам Янши, во время пандемии долг Словении был на 20% меньше, чем в среднем по Евросоюзу, и деньги были направлены на помощь людям и экономике, в результате чего удалось сохранить рабочие места. Кроме того, он отметил большое количество инвестиционных проектов, на которые были выделены денежные средства, а также подчеркнул, что в стране фиксируется самый высокий уровень занятости населения в истории республики.

18 ноября Государственное собрание (нижняя палата) парламента Словении утвердило госбюджет страны на следующие два года. Отмечается, что объем расходов государственного бюджета на 2022 год составит €13,94 млрд, а в 2023 году он сократится до €13,36 млрд. Бюджет на следующие два года, по словам министра финансов республики Андрея Ширцеля, ориентирован на инвестиции, которые будут способствовать восстановлению экономики после эпидемии и обеспечат ей устойчивость. По сравнению с 2019 и 2020 годами, когда сумма инвестиций составила более €900 млн, в течение следующих двух лет она превысит €2,2 млрд.

Политик отметил, что инвестиционные проекты разработаны при участии всех министерств. Ширцель сообщил, что в Словении будут открываться новые больницы и центры неотложной помощи, школы и детские сады, новое здание суда и дома престарелых, а также будет финансироваться строительство автомобильных и железных дорог.