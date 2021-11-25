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Более 2 т продукции доставили в удаленное арктическое село на Чукотке

В декабре планируют дополнительные поставки, чтобы жители могли разнообразить новогодний стол

ТАСС, 25 ноября. Более 2 т продукции, среди которой свежие овощи и фрукты, доставили вертолетом в село Сиреники на Чукотке, где в октябре фиксировался недостаток продовольствия. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Около 2,5 т доставлено в Сиреники. Эти продукты в район завез теплоход "Владимир Мясников", но из-за высокой волны пришлось отправлять груз вертолетом. Завоз продовольствия в Провиденский район выполнен на 100%, но в декабре будут дополнительные поставки, чтобы жители могли разнообразить новогодний стол", - уточнили в правительстве.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Завоз продовольствия на Чукотку выполнен полностью, генеральные грузы со стройматериалами еще в пути.

Сиреники - село в Провиденском районе Чукотки. В нем проживают около 500 человек.

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