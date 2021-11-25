Аэропорт Домодедово работает штатно после снегопада

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после снегопада в Московском регионе, сообщается в четверг в Telegram-канале воздушной гавани.

"За сутки Домодедово обслужил 382 рейса на вылет и прилет. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что снегопад стал причиной снижения видимости в районе аэропорта Домодедово до 500 м. Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывали на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки.