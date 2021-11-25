Эпидемиологи Сан-Паулу считают преждевременным поднимать вопрос о карнавале 2022 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологи бразильского штата Сан-Паулу считают преждевременным обсуждать целесообразность проведения карнавала в феврале - марте 2022 года. Такое мнение высказал в среду Паулу Менезес, координатор научного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве штата.

"Как я полагаю, <...> время думать о больших скоплениях народа во время карнавала пока не пришло", - сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter правительства региона. "Карнавал затрагивает многие миллионы людей, как бразильцев, так и приезжих", - добавил он.

Ученый не сомневается в том, что к концу февраля эпидемическая ситуация в Сан-Паулу улучшится в том числе благодаря высоким темпам вакцинации населения. "Но в данный момент необходимо проявлять осторожность", - подчеркнул он.

Как сообщил губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа, правительство штата не запрещает проведение карнавальных мероприятий, однако окончательное решение на этот счет должны будут принимать власти на местах. Более 70 из 645 муниципалитетов региона уже объявили о таком запрете.