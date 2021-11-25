Более 600 подростков на Чукотке отработали в трудовых отрядах в 2021 году

ТАСС, 25 ноября. Более 600 чукотских подростков в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие в деятельности трудовых отрядов при общеобразовательных учреждениях в 2021 году, сообщила ТАСС начальник окружного управления занятости населения Елена Зубарева.

"В этом сезоне в трудовых отрядах отработали 622 подростка при 34 образовательных учреждениях округа. Они участвовали в организации досуга детей, работали оленеводами, подсобными рабочими, дворниками. Материальная поддержка участников трудовых отрядов составляет порядка 12 тыс. рублей. Ребята с 14 лет могли также трудоустроиться на общественные работы в свободное от учебы время", - отметила Зубарева.

Она добавила, что еще около 130 человек в 2021 году выполняли в округе общественные и временные работы. На выплату материальной поддержки гражданам, участвующим в оплачиваемых общественных и временных работах, предусмотрено более 14,9 млн рублей средств окружного бюджета.