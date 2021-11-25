В Биробиджане возобновил работу общественный транспорт

ТАСС, 25 ноября. Общественный транспорт возобновил работу в Биробиджане, где накануне пассажирские автобусы не ходили из-за снежных завалов на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Все автобусы вышли на маршруты, работают. В течение дня будем смотреть на ситуацию, сбои возможны, потому что не во всех микрорайонах до конца расчищены остановочные комплексы. Возможно нарушение расписания сегодня и завтра, но автобусы работают", - сказали в пресс-службе, добавив, что школы города сегодня работать не будут.

Кроме того, решается вопрос и об отмене занятий в пятницу, в связи с тем, что еще не расчищены тротуары и пешеходные дорожки, по которым дети могут безопасно дойти до образовательных учреждений. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

Продолжается расчистка дорог, остановочных комплексов и тротуаров во всех районах города. В работе участвуют сотрудники городских служб и волонтеры. Сегодня техника выйдет на расчистку дорог в поселковых районах Биробиджана, где в первые дни снег не убирали.

Снежный циклон обрушился на Еврейскую автономную область 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Снегопад продолжается, расчистка дорог ведется круглосуточно. Во вторник в Биробиджане ввели режим ЧС.

Остается закрытым движение на федеральной трассе от Облучья до Хабаровска и трем дорогам регионального значения. В регионе полностью отменено автобусное сообщение. Прокуратура начала проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части принятия коммунальными службами мер по своевременной снегоочистке автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры.