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В Испании профсоюзы и представители металлургического сектора достигли соглашения

Забастовка будет прекращена, все предприятия будут работать в штатном режиме

ТАСС, 25 ноября. Федерация предпринимателей металлургического сектора и профсоюзы, представляющие интересы бастующих рабочих в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия), смогли достичь предварительного соглашения об урегулировании трудового спора. Об этом в среду сообщило агентство EFE.

"Завтра забастовка будет прекращена, и все предприятия будут работать в штатном режиме", - цитирует EFE главу объединения предпринимателей Хосе Муньоса.

По данным агентства, подробности достигнутых договоренностей будут оглашены в четверг. Четвертая встреча сторон проходила в Севилье и длилась одиннадцать часов, уточняет EFE.

Бессрочная забастовка металлургов началась более недели назад. Рабочие требуют повышения заработной платы. Участники стачки регулярно устраивают протесты, воздвигают баррикады и перекрывают движение по дорогам. Акции неоднократно перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими. Во вторник, по данным СМИ, стражам порядка пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

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