Амурский тигр, который зашел на территорию Якутии, может быть молодым самцом

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Амурский тигр, следы которого обнаружили на правом притоке реки Учур в Якутии, может быть молодым самцом, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе центра "Амурский тигр".

Уточняется, что следы амурского тигра были обнаружены в устье реки Боллохтох, правом притоке реки Учур в начале ноября летчиком-наблюдателем Авиалесоохраны. Следы он снял на фото и на видео, материалы были изучены сотрудниками центра.

"Это, скорее всего, молодой самец. Граница с Хабаровским краем, местом традиционного обитания амурского тигра, всего в 20 км от места обнаружения следов, так что скорее всего тигр пришел именно оттуда", - сказали в центре.

В центре не исключают, что марш-бросок до Якутии мог совершить тигр, который в августе-сентябре попал на фотоловушку в районе Шантарских островов, а 26 октября оставил следы в долине реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Размер следов сходится, сказали в центре. "От места их обнаружения до долины реки Уда порядка 400-450 км. Расстояние большое, но не рекордное, учитывая, что переход в 20-30 км за ночь для амурского тигра - обычное дело", - добавили в пресс-службе.

"Странствующее поведение самцов крупных хищников никоим образом не связано с их численностью, так как более ранние заходы тигров в Якутию отмечались, когда численность тигра была далека от идеала. <...> Что же толкнуло тигра на север? Явление, которое позволяет животным расширять ареала, схож с механизмом расселения у людей. На мой взгляд, его ярко описал Лев Гумилев. Он просил представить все население конкретной области горящим костром от которого отлетают искры, которые, как мы знаем, в большей части гаснут, но некоторые, попав на благодатный субстрат, образуют новый костер. Тигры-странники как раз и есть те самые искры. Пожелаем тигру вернутся обратно домой, ведь в тех местах куда он забрел ему не зажечь нового костра", - сказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Еще одной причиной странствий называют поиск участка обитания. "Поведение у тигров пластичное, они умеют приспосабливаться к окружающей обстановке. Поиск незанятых участков другими самцами тигров и приводит к тому, что тигры появляются в несвойственных им местах. Куда тигр направится? Дальше на север он, скорее всего, не пойдет. Возможно, свернет в Амурскую область или вернется к Охотскому морю, в бассейн реки Тугур в Хабаровском крае, где он, скорее всего, и был заснят на фотоловушку в августе-сентябре текущего года", - прокомментировал Александр Баталов, координатор учета амурского тигра на участке "Хорский", расположенном в центральной и северо-восточной части района им. Лазо Хабаровского края.

О центре

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя). В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.