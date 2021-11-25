Военные и РЖД окажут помощь Еврейской АО в ликвидации последствий циклона

ТАСС, 25 ноября. Крупногабаритная техника Восточного военного округа (ВВО) и РЖД прибыла в четверг в Еврейскую автономную область для помощи властям и местным жителям в ликвидации последствий циклона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Снежный циклон обрушился на ЕАО в начале недели. За первые сутки выпало более 1,5-месячной нормы осадков. В Биробиджане введен режим ЧС, во всей области - режим повышенной готовности.

"Технику для ликвидации последствий снегопада предоставят РЖД и Восточный военный округ. Запрос на предоставление спецмашин направил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. Техника прибыла в регион уже сегодня. Она направлена на особо сложные участки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от ВВО прибывает тяжелая гусеничная техника на базе танка Т-72. Она займется расчисткой снега в селе Воскресеновка Ленинского района. РЖД предоставляет области бульдозер большого объема, который задействуют для расчистки территории Биджанского сельского поселения.

В первые дни после циклона из-за большого количества осадков в Биробиджане не работал общественный транспорт, местным жителям приходилось добираться до работы пешком, порой по проезжей части. В четверг пассажирские автобусы вновь работают.

По информации регионального МЧС, 25 ноября снято ограничение для движения пассажирских автобусов на участке региональной дороги между Биробиджаном и поселком Кукан, а также на федеральной трассе "Уссури" между 12-м и 170-м км. На остальных трассах продолжается расчистка дорог, остановочных комплексов и тротуаров. По информации синоптиков, в четверг в Биробиджане пасмурно, но без осадков, скорость ветра до 8 м/c.