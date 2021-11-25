Военные доставили в больницу Благовещенска более 3 тыс. тонн жидкого кислорода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Летчики Восточного военного округа (ВВО) доставили более 3 тыс. тонн жидкого кислорода в Благовещенскую городскую клиническую больницу, на базе которой открыт ковидный госпиталь, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Военнослужащие соединения дальней авиации, дислоцированной в Амурской области, передали свыше 3 тыс. тонн сжиженного кислорода Благовещенской городской клинической больнице. Данное решение принято главнокомандующим воздушно-космическими силами по поступившей заявке от Министерства здравоохранения Амурской области", - говорится в сообщении.

Во вторник во время координационного совета при правительстве по коронавирусу Василий Орлов пожаловался на то, что непогода влияет на поставки кислорода для больных ковидом: регионы Дальнего Востока с конца прошлой недели борются с последствиями циклона, перекрыто движение по федеральной трассе, соединяющей Амурскую область, Еврейскую автономную область и Хабаровский край - регион, из которого жидкий кислород доставляется автотранспортом.

В пресс-службе ВВО пояснили, что сжиженный кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями. Они служат для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Этот газ используется в бортовых системах авиационных комплексов, а также в кислородной системе воздушного судна, которая служит для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении полетов на больших высотах и при катапультировании.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения ТАСС сообщали, что в больницах региона на случай непредвиденных ситуаций создается кислородный резерв, все медицинские учреждения обеспечены кислородом в полном объеме.